В Тверской области истребители МиГ-31 отработали ведение воздушного боя

В Тверской области провели учения истребители питерских частей войск. Фото: сайт Министерства обороны РФ.

1 февраля на сайте Миниобороны РФ появилась информация, что сверхзвуковые истребители Миг-31 провели учения в Тверском регионе. Экипажи отработали приемы воздушного боя, перехват и поражение беспилотников, а также уход от атаки истребителей условного противника.

Летчики взаимодействовали с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями, летали по заданному маршруту и уходили от ракет условного противника. Проработали также вопросы воздушной навигации – полеты по заданной или оперативно выстраиваемой траектории.

Тактические маневры выполняли на больших, малых и предельно малых высотах.