В Твери открылся новый истрико-технический музей

Экспонаты выставки "Бои за Сталинград" Фото: vk.com/tvermuseum

В Твери с 1 февраля начинает работу выставка, посвященная Сталинградской битве.

Одно из важнейших сражений Второй мировой и Великой Отечественной войн завершилось 2 февраля 1943 года.

Выставка "Бои за Сталинград" стала первой экспозицией в новом Тверском историко-техническом музее. Он открылся на улице Виноградова, 8.

Экскурсии по выставке проводятся по предварительной записи группами по 3-6 человек. Справки по телефону: 8(903)805-63-36.