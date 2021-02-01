100-летие со дня рождения знаменитого пейзажиста Ефрема Зверькова отпраздновали в Твери

Памятник Зверькову воздвигли в ноябре 2020 года на Студенческом переулке. Фото: Степан КАМЕНЕВ

1 февраля 2021 года в Твери отметили 100-летие со дня рождения знаменитого пейзажиста Ефрема Зверькова. Ефрем Иванович Зверьков - народный художник СССР и Почетный житель Тверской области.

К памятнику Зверькову цветы возложили тверские художники и искусствоведы. Напомним, памятник живописцу воздвигли в ноябре 2020 года на Студенческом переулке, между корпусами ТвГУ.

Талант Ефрема Зверькова отметил губернатор Игорь Руденя.

-В своем многогранном творчестве он воспевал неповторимую красоту родной природы. Жизнь Ефрема Ивановича стала отражением большой эпохи, - цитирует слова главы региона пресс-служба областного Правительства.

В честь 100-летия со дня рождения Ефрема Зверькова состоится ряд мероприятий. В Центре детского и семейного чтения имени Пушкина (ул. Советская, 64) открыта книжная выставка «Имя в истории Тверского края: Е.И. Зверьков». Она будет работать до 5 февраля.

С 3 по 14 февраля в областной картинной галерее пройдет выставка одного произведения – автопортрета художника.

Там же, 7 февраля, состоится творческая встреча с заслуженным деятелем искусств РФ и вдовой Ефрема Зверькова Любовью Ширшовой.

К чествованию 100-летия со дня рождения художника присоединится и столица РФ. 16 февраля в Российской академии художеств будут выставлены полотна Зверькова и студентов Тверского художественного венециановского колледжа.

Экспозиция картин Зверькова в Твери откроется в мае в Тверском музейно-выставочном центре.