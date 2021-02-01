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Подростки пытались угнать "ВАЗ" в Кимрах Тверской области

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Трех подростков подозревают в угоне автомобиля

Трех подростков подозревают в угоне автомобиля

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Несовершеннолетние жители Кимр подозреваются в угоне автомобиля "ВАЗ". Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело.

С 26 по 27 января двое подростков подошли к автомобилю, один из них открыл незапертую водительскую дверь, сел в салон и стал заводить машину, дво остальных наблюдали за окружающей обстановкой. Потом пдростки оттолкали автомобиль с парковки, запустили двигатель и поехали кататься.

Двое несовершеннолетних находятся под подпиской о невыезде, третий заключен под стражу. Ведется следствие.

Криминал