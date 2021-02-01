Подростки пытались угнать "ВАЗ" в Кимрах Тверской области

Трех подростков подозревают в угоне автомобиля Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Несовершеннолетние жители Кимр подозреваются в угоне автомобиля "ВАЗ". Следственным отделом по городу Кимры СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело.

С 26 по 27 января двое подростков подошли к автомобилю, один из них открыл незапертую водительскую дверь, сел в салон и стал заводить машину, дво остальных наблюдали за окружающей обстановкой. Потом пдростки оттолкали автомобиль с парковки, запустили двигатель и поехали кататься.

Двое несовершеннолетних находятся под подпиской о невыезде, третий заключен под стражу. Ведется следствие.