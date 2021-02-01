Мошенники предлагают жителям купить онлайн билеты на каток в Твери

Мошенники продают онлайн билеты на каток в Твери
Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА
В Твери мошенники предлагают жителям купить онлайн билеты на каток в Бобачевской роще и на площади Славы. Об этом сообщила администрация катка в официальной группе в соцсети.
"У нас неприятная новость. В группе поступают сообщения о возможности приобрести билеты на катки пл. Славы и в Бобачевской роще - онлайн. Наша компания не продает билеты онлайн. Будьте внимательны!" - написали в посте администраторы.
Напомним, что купить билет на каток можно только на месте. Будьте бдительны и не доверяйте мошенникам и сторонним сайтам!
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