Мошенники предлагают жителям купить онлайн билеты на каток в Твери

Мошенники продают онлайн билеты на каток в Твери Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

В Твери мошенники предлагают жителям купить онлайн билеты на каток в Бобачевской роще и на площади Славы. Об этом сообщила администрация катка в официальной группе в соцсети.

"У нас неприятная новость. В группе поступают сообщения о возможности приобрести билеты на катки пл. Славы и в Бобачевской роще - онлайн. Наша компания не продает билеты онлайн. Будьте внимательны!" - написали в посте администраторы.

Напомним, что купить билет на каток можно только на месте. Будьте бдительны и не доверяйте мошенникам и сторонним сайтам!

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