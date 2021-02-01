При столкновении двух иномарок в Твери пострадал ребенок

В ДТП пострадал 10-летний ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла 31 января на набережной Афанасия Никитина в Твери.

36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Honda Pilot", при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем "AUDI Q5" под управлением 42-летнего мужчины, который ехал прямо.

В результате ДТП пострадал 10-летний пассажир "AUDI". Ребенка доставили в ДОКБ.

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