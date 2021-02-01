С участка жителя Твери украли 177 килограммов "чермета"

Злоумышленника задержала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В дежурную часть Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился 55-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его участка похищено 177 килограммов металла на общую сумму 4 000 рублей.

Полицейские установили, что кражу совершил безработный ранее судимый 30-летний мужчина. В полиции он сознался в содеянном. Металл он перевез на машине на свой участок, пока хозяина не было дома, и планировал сдать в пункт приема металлолома.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.