В Тверской области мужчина поджег баню соседки

В Тверской области мужчина сжег баню соседки Фото: Мария ОСИПОВА

О возгорании бани в деревне Приворот Краснохолмского района в полицию сообщила 26-летняя владелица имущества - жительница Санкт-Петербурга.

Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили возможных свидетелей произошедшего, криминалисты изъяли канистру из-под бензина и спички, оставленные злоумышленником.

Установлено, что возгорание произошло в результате поджога. Строение успели потушить местные жители. Ущерб составил 30 000 рублей.

Злоумышленником оказался 65-летний местный житель. Мужчина рассказал, что причиной содеянного стал давний конфликт с собственницей. Поджигатель облил бензином строение и поджег его и скрылся.

По ч.3 ст. 30 и ч. 2 ст. 167 УК РФ возбуждено уголовное дело.