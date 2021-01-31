На переезде в Тверской области столкнулись "ВАЗ" и грузовой поезд

Водитель на "ВАЗе" нарушил ПДД Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

ДТП произошло 29 января на 357-м км Октябрьской железной дороги, на перегоне Пестово - Сандово, в Тверской области.

Водитель автомобиля "ВАЗ 2110" выехал на переезд, не убедившись в отсутствии поезда и безопасности движения.

- Машинист локомотива грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, - сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Пострадавших нет, схода подвижного состава с рельсов не произошло.

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