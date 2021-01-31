Тверские лучники привезли два "серебра" и "бронзу" с Чемпионата России в Орле

Арина Михайлова завоевала два "серебра", а Сергей Михайлов - "бронзу" Фото: vk.com/Сергей Михайлов

25-26 января 2021 в Орле состоялись Чемпионат России и Кубок России по стрельбе из 3D лука. Тверская сборная привезла два "серебра" и "бронзу".

Медали завоевали тверские лучники Сергей и Арина Михайловы.

По результатам соревнования Арина Михайлова заняла второе место на Чемпионате России и стала второй на Кубке России. А Сергей Михайлов стал третьим на Чемпионате России.

- Мы привезли море положительных эмоций от встречи с любимыми друзьями, - написала Арина на своей странице в соцсети и поделилась результатами соревнований.

Отметим, что в Твери уже более шести лет действует Тверская региональная общественная организация "Федерация стрельбы из лука", где обучают лучников любого возраста, независимо от их подготовки. Пострелять из лука может любой желающий.