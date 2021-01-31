Тверские лучники привезли два "серебра" и "бронзу" с Чемпионата России в Орле

Арина Михайлова завоевала два "серебра", а Сергей Михайлов - "бронзу" Фото: vk.com/Сергей Михайлов
25-26 января 2021 в Орле состоялись Чемпионат России и Кубок России по стрельбе из 3D лука. Тверская сборная привезла два "серебра" и "бронзу".
Медали завоевали тверские лучники Сергей и Арина Михайловы.
По результатам соревнования Арина Михайлова заняла второе место на Чемпионате России и стала второй на Кубке России. А Сергей Михайлов стал третьим на Чемпионате России.
- Мы привезли море положительных эмоций от встречи с любимыми друзьями, - написала Арина на своей странице в соцсети и поделилась результатами соревнований.
Отметим, что в Твери уже более шести лет действует Тверская региональная общественная организация "Федерация стрельбы из лука", где обучают лучников любого возраста, независимо от их подготовки. Пострелять из лука может любой желающий.
Награды тверской сборной Фото: vk.com/Сергей Михайлов