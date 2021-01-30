Определены четыре проекта - победителя конкурса на лучшее благоустройство центра Твери

Проекты предполагают интересное зонирование пространства центра Твери. Фото: администрация Твери

В Твери определили четырех победителей конкурса проектов архитектурно-художественного благоустройства пешеходного пространства центра города. О реализации одной из этих концепций речи пока не идет, но, как отмечают в администрации Твери, «в перспективе проекты могут быть использованы при дальнейшем благоустройстве».

Конкурс был организован по инициативе Тверского отделения «Союза архитекторов России» и «Тверского объединения проектировщиков». Его поддержала городская администрация.

В список лучших планов перестройки пешеходного центра города попали проекты, предполагающие сочетать исторические и современные архитектурные элементы, и другие смелые архитектурные решения с диорамами и оригинальным зонированием пространства.

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