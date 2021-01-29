За давку в раздевалке школы №43 в Твери наказали сотрудников учреждения

В школе №43 в Твери произошла давка, прошло служебное расследование. Фото: Мария ЛЕНЦ

О том, что 19 января в раздевалке школы №43 произошло ЧП, сообщает на своей странице общественный активист, председатель тверского клуба инвалидов-колясочников «Кристалл» Андрей Увиков. 29 января под его постом опубликовали ответ с официального аккаунта Правительства Тверской области. Согласно ему, провели служебное расследование и наказали виновных.

Как написано в пояснения от регионального Правительства, давка произошла из-за того, что после пятого урока во второй смене в раздевалке одновременно оказались учащиеся начальных классов и учащиеся 6-х классов, которые вошли в раздевалку с разных сторон. По итогам разбирательств директор школы применил дисциплинарное взыскание к гардеробщице, дежурному администратору, классным руководителям 4, 5 и 6 классов.

Андрей Увиков – отец двоих учеников. Он обеспокоен переполненностью этого учебного заведения.

– Я не знаю, но, надеюсь, обошлось без трагедий. Мои не пострадали, племянницы только испугались, а соседского мальчишку водили в травму, – написал Андрей Юрьевич.

В ответе Правительства отмечается, что строительство новой школы в микрорайоне «Чайка» не предусмотрено «по причине отсутствия участка необходимой площади». Рассматривают варианты пристроек к зданию. Вопрос относится к полномочиям органов власти районов и городских округов.