Молодежный литературный клуб открывает IX сезон в Твери

«Наследник из Калькутты» стал в шестидесятых годах бестселлером. Фото: Евгения ГУСЕВА

Молодежный литературный клуб, который действует при областной библиотеке имени Горького, открывает в Твери свой IX сезон. Первую встречу сезона собравшиеся посвятят роману Роберта Штильмарка «Наследник из Калькутты».

Роберт Штильмарк (1909-1985) – советский писатель, журналист и журнальный редактор. Приключенческий роман «Наследник из Калькутты», ставший в шестидесятых годах бестселлером, принес писателю настоящую славу.

Роман интересен не только сам по себе. История его создания уникальна.

- За месяц до окончания Великой Отечественной войны Роберт Штильмарк был арестован по доносу жены «за клеветнические высказывания о советской действительности». Писателя приговорили к десяти годам лагерей, - рассказывает сайт тверской Горьковки. - Бригадир из уголовников заключил с Робертом Александровичем «джентльменское соглашение». Писателя освободили от общих работ и дали заниматься будущей книгой.

Но за это, если книга будет издана, Штильмарк должен был указать бригадира соавтором. Об истории создания книги и, конечно, ее содержании поговорят на ближайшей встрече молодежного клуба.

Всех желающих ждут в Актовом зале библиотеки 30 января, в 14:00. Не забудьте маски и откажитесь от визита, если чувствуете симптомы ОРВИ.