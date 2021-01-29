Администрацию района обязали обеспечить водоотведение в многоквартирном доме в Тверской области

Суд обязал администрацию подключить дом к канализации Фото: архив "КП"

Осташковской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения при организации водоотведения многоквартирного жилого дома №2 по Боинскому переулку в Осташкове.

Выяснилось, что дом не подключен к центральной городской канализационной системе, а сточные воды откачиваются из канализационных колодцев.

Суд обязал администрацию подключить дом к центральной канализации. Решение не вступило в законную силу.

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