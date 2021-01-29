Госавтоинспекторы проверяют пассажирские автобусы в Тверской области

Госавтоинспекторы продолжают проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области
В Тверской области Госавтоинспекторы продолжают проверки водителей автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межмуниципальных маршрутах.
В период с 22 по 28 января проверен 51 автобус, выявлено восемь нарушений. В некоторых транспортных случаях обнаружены неисправности.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.