Госавтоинспекторы проверяют пассажирские автобусы в Тверской области

Госавтоинспекторы продолжают проверки автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекторы продолжают проверки водителей автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межмуниципальных маршрутах.

В период с 22 по 28 января проверен 51 автобус, выявлено восемь нарушений. В некоторых транспортных случаях обнаружены неисправности.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.