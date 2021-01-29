В Твери мужчина забил приятеля молотком

Мужчина забил приятеля молотком, возбуждено уголовное дело Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

ЧП произошло на улице Фрунзе 28 января. Мужчины вместе выпивали в квартире, и между ними произошла ссора. Подозреваемый - 41-летний местный житель взял молоток и несколько раз ударил приятеля по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Оперативники вместе со следователями задержали подозреваемого по горячим следам. Мужчина находится под стражей.

Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери по статье "Убийство" возбуждено уголовное дело.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение.