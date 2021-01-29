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В Твери заблокировали сайты по продаже поддельных купюр

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Сайты по продаже поддельных купюр заблокированы по решению суда

Сайты по продаже поддельных купюр заблокированы по решению суда

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратурой Центрального района Твери в ходе мониторинга выявлены Интернет-сайты, предлагающие на продажу поддельные денежные купюры.

Десять исковых заявлений были направлены в Московский районный суд Твери в целях пресечения незаконной деятельности. Все они рассмотрены и удовлетворены.

Ресурсы заблокированы.

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