Житель Тверской области потерял кошелек с картой и лишился денег

Мужчина лишился 32 000 рублей Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию обратился 47-летний житель Удомли. Мужчина рассказал, что ночью возвращался домой и потерял кошелек с банковской картой, а утром обнаружил списание 32 000 рублей со счета.

В ходе розыска сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний мужчина. Злоумышленника доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

Выяснилось, что знакомый потерпевшего обнаружил потерянный кошелек на улице и хотел вернуть пропажу владельцу, а его приятель похитил карту и обналичил ее.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

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