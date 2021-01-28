Заместитель главного судебного пристава Тверской области Ирина Марченко проведет выездной прием граждан Фото: УФССП по Тверской области

1 февраля заместитель главного судебного пристава Тверской области Ирина Марченко проведет выездной прием граждан и представителей организаций в отделении судебных приставов по Ржевскому району.

Граждане смогут получить консультации по вопросам исполнения судебных решений, применения к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы судебных приставов.

Прием начнется в 11:00 по адресу: г. Ржев, ул. Алексеева, д. 4. Предварительная запись по тел.: 8 (48232) 2-39-09.