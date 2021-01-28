Игорь Руденя утвердил треть членов Общественной палаты Тверской области пятого созыва

Полный состав Общественной палаты Тверской области - 36 человек.
Фото: Виктория ЖУКОВА
Губернатор Игорь Руденя утвердил 12 представителей региональной Общественной палаты пятого созыва. Это треть от общего состава палаты.
В списке - представители разных сфер деятельности: образования, медицины, искусства, церкви.
Общественная палата - коллегиальный общественный орган. Он создается для обеспечения взаимодействия общества и чиновников, согласования с властью общественно важных вопросов, значимых для жителей региона и различных объединений.
Полный состав Общественной палаты Тверской области - 36 человек. Он утверждается главой региона, Законодательным Собранием и членами Общественной палаты постепенно - по одной трети. Кандидатов выдвигают официально зарегистрированные местные общественные объединения.
Утвержденные губернатором члены Общественной палаты региона:
.