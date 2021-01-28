В Тверской области объявлено экстренное предупреждение

Жителей Тверской области предупредили об ухудшении погоды Фото: Ольга СОЛОВЕЙ

ГУ МЧС России по Тверской области объявило экстренное предупреждение на 29-30 января. В ближайшие два дня на дорогах региона сохранится гололедица, местами сильная.

Днем темпертура воздуха до +2 градусов, ночью - небольшой "минус". Ветер юго-восточный до 10 м/с.

При неблагоприятных дорожных условиях водителям следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Будьте внимательны и осторожны!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.