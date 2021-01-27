Жителя деревни в Тверской области обязали снести дом у озера

Житель деревни незаконно построил дом на берегу озера Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Суд обязал жителя Фировского района Тверской области снести незаконное капитальное строение и забор, которые ответчик возвел на берегу озера Шлино в деревне Яблонька. Нарушения в ходе проверки выявила прокуратура.

Выяснилось, что земля принадлежит администрации Рождественского сельского поселения, права пользования на участок у мужчины нет.

Решение суда не вступило в законную силу.

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