Подростки угнали "ГАЗ" со стоянки АТП в Тверской области

Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Двое несовершеннолетних жителей поселка Селижарово попали в поле зрения правоохранительных органов после того, как "взяли покататься" автомобиль марки "ГАЗ" с территории Селижаровскго АТП.

Ребята проникли в открытый автомобиль, завели двигатель и уехали, после чего вернули автомобиль на место.

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 166 УК РФ. - Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

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