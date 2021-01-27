С банковского счета жители Твери мошенники "увели" 164 тысячи рублей

Злоумышленников вычислила полиция Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию обратился 47-летний житель Твери. Мужчина рассказал, что с его банковского счета были похищены 164 тысячи рублей.

Потерпевшему позвонил неизвестный и сказал, что его деньги под угрозой. Мужчина продиктовал звонившему коды из СМС и тем самым оплатил покупку двух "Айфонов".

Полицейские выяснили, что телефоны в пункте выдачи магазина в Санкт-Петербурге забрал мужчина, который представился курьером.

Подозреваемые были установлены. Ими оказались 35-летний житель Ленинградской области и 64-летний житель в Санкт-Петербурга. Фигуранты находятся под домашним арестом. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.

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