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На водителя автобуса «Транспорта Верхневолжья» напали с ножом

Информацию подтвердили в пресс-службе регионального транспортного оператора
Степан КАМЕНЕВ
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В Твери водитель иномарки напал на водителя автобуса с ножом.

В Твери водитель иномарки напал на водителя автобуса с ножом.

Фото: Виктория МИНАЕВА

Конфликт между водителем автобуса №41 и автомобилистом перерос в драку. Инцидент произошёл вечером 26 января на улице Артюхиной. Очевидцы, пассажиры автобуса, рассказали, что мужчины остановили машины и начали решать вопрос кулаками.

Пассажиры не смогли остановить потасовку. После разборки водитель автобуса сел обратно за руль, а в это время водитель иномарки достал из салона нож, пробил сквозную дыру в лобовом стекле и пытался поранить водителя автобуса.

– Нападавший поранил водителя. С водителем все в порядке. Написано заявление в полицию, – дали комментарий в пресс-службе организации «Транспорт Верхневолжья».

Криминал