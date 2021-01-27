На водителя автобуса «Транспорта Верхневолжья» напали с ножом

В Твери водитель иномарки напал на водителя автобуса с ножом. Фото: Виктория МИНАЕВА

Конфликт между водителем автобуса №41 и автомобилистом перерос в драку. Инцидент произошёл вечером 26 января на улице Артюхиной. Очевидцы, пассажиры автобуса, рассказали, что мужчины остановили машины и начали решать вопрос кулаками.

Пассажиры не смогли остановить потасовку. После разборки водитель автобуса сел обратно за руль, а в это время водитель иномарки достал из салона нож, пробил сквозную дыру в лобовом стекле и пытался поранить водителя автобуса.

– Нападавший поранил водителя. С водителем все в порядке. Написано заявление в полицию, – дали комментарий в пресс-службе организации «Транспорт Верхневолжья».