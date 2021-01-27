После обращения ОНФ законсервировали заброшенные дома в Кашинском округе Тверской области

В Кашине в Тверской области законсервировали два разрушающихся здания после жалобы активистов регионального ОНФ. Фото: пресс-служба ОНФ в Тверской области.

В Кашине после жалобы тверских активистов «Общероссийского народного фронта» провели консервацию двух разрушающихся зданий. Входы и выходы в эти дома перекрыли специальными щитами. «Доступ на опасные объекты полностью закрыт» – указано в пресс-релизе ОНФ. Какова дальнейшая судьба этой архитектуры – неизвестно.

Здания, которые требуют консервации или сноса обнаружили во время мониторинга. Одно из них находится на улице Комсомольская. Одноэтажное административное строение разрушается после пожара. Стекла выбиты, крыша обвалилась. Второй объект располагается на улице Сад Тургенева, от него остались одни рушащиеся стены.

– В Кашине смогли оперативно отреагировать на проблемную ситуацию и быстро приняли меры по консервации зданий. Это не единственный положительный пример в ходе нашего мониторинга. Так, в Конаково разрушенные дома, которые мы выявили осенью 2020 года, уже снесли, – прокомментировал руководитель исполкома ОНФ в Тверской области Евгений Калекин.

А вот в Вышнем Волочке ситуация обратная – на обращения активистов не реагируют. Напомним, 25 января в Вышнем Волочке начал рушиться фасад здания Прохоровской мануфактуры. Состояние памятника архитектуры оставляло желать лучшего, а надзора за ним, по информации муницпальных властей, не было.

Об опасных зданиях можно сообщать активистам ОНФ на почту 69region@onf.ru. В письме должны быть фото и точный адрес.