Большой баклан поселился на прудах в Твери

Баклан облюбовал себе место на прудах в поселке Крупской в Твери Фото: facebook.com/groups/birdnewstver/Дмитрий Кошелев

Тверской орнитолог Дмитрий Кошелев запечатлел Большого баклана (Phalacrocorax carbo). Встреча произошла в поселке имени Крупской, на прудах-шламонакопителях ТЭЦ-4 в Твери.

- Первая регистрация вида в Тверской области зимой, - написал Дмитрий в посте.

Между тем участники сообщества "Птицы Тверской области" отмечают, что видели бакланов на Вышневолоцком водохранилище.

- Они стабильно зимуют на Вышневолоцком водохранилище. Весь декабрь видели, - пишут любители птиц.

Позже тверского баклана заметили улетающим в юго-западном направлении. Останется он зимовать или улетит насовсем, зависит от наличия пропитания и доступа к водоемам.

СПРАВКА "КП"

Баклан ныряющая морская перелетная птица из рода бакланов. Имеет длинную шею. изогнутый клюв и большой черный хохолок. Окрас чёрный с зеленоватым отливом, горло и щёки белые, голое пятно по бокам клюва жёлтое и заходит за угол рта. У части особей на бедре летом белое пятно. Иногда у взрослых голова и шея серые. Молодые птицы серо-бурые с белым брюхом.

Бакланы селятся колониями по берегам морей и внутренних водоёмов. Питаются рыбой, за которой ныряют на глубину.