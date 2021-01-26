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Школу в Оленино Тверской области перевели на дистанционное обучение

Обучаться дома дети будут до 7 февраля
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Школьники переведены на дистант до 7 февраля

Школьники переведены на дистант до 7 февраля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учеников Холмецкой основной общеобразовательной школы в Оленинском муниципальном округе Тверской области перевели на дистанционное обучение. Обучаться дома дети будут с 26 января по 7 февраля. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

- В связи с массовым заболеванием обучающихся, в целях принятия мер по снижению рисков распространения ОРЗ и новой коронавирусной инфекции школа переходит на дистанционное обучение, - написано в объявлении.

Информацию об обучении и домашние задания родители могут получить у классных руководителей.

Коронавирус в Тверской области