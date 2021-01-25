Исследовательский центр для молодых ученых планируют открыть в Твери

Губернатор и студенты пообщались в новом информационно-библиотечном центре ТвГУ, который теперь базируется в бывшем здании филиала МЭСИ в Твери. Фото: ПТО

Сегодня. 25 января, в День российского студенчества, губернатор Игорь Руденя в Твери встретился с активом студентов тверских вузов.

В общении приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко, исполняющий обязанности ректора Тверского госуниверситета Людмила Скаковская.

Встреча прошла на площадке нового информационно-библиотечного центра ТвГУ. Он создан при поддержке областного правительства взамен старой вузовской библиотеки. Под центр отремонтировали здание бывшего филиала МЭСИ на Советской улице.

Там есть библиотечный сектор, просторные помещения для выставок, лекций и многое другое. В этом же здании открыт Центр поддержки и развития творчества с виртуальным концертным залом.

Игорь Руденя первым делом подчеркнул, что студенты - это важнейший кадровый потенциал региона.

- Мы стремимся к развитию страны при участии своих кадров, своих людей, которые мыслят, развивают, двигают вперёд не только прогресс, но и страну, города, регионы, отрасли, - сказал губернатор.

Студенты в ходе общения не только спрашивали, но и предлагали. В частности, прозвучала идея о создании исследовательского центра для студентов и аспирантов.

Игорь Руденя тут же поддержал инициативу и сообщил, что такой центр начнут создавать в Твери уже в этом году.

Во время беседы внимание также акцентировали на расширении возможностей вузов в части исследовательской работы.

От правительства региона стимул задан - учреждены и впервые вручены региональные премии для молодых ученых, аспирантов и студентов за научные исследования и разработки.

Игорь Руденя и Петр Кучеренко осмотрели помещения центра. Фото: ПТО