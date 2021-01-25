По факту травмирования ребенка снежной глыбой возбуждено уголовное дело в Тверской области

По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области (скрин видео)

Следователи возбудили уголовное дело п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) по факту травмирования восьмилетней девочки в Тверской области.

ЧП произошло утром, 25 января, на улице Ленинградска я у дома №16 в ЗАТО Озерный. На ребенка сорвалась с крыши и упала ледяная глыба. Девочка стяжелыми травмами была доставлена в больницу.

Установлено, что дом обслуживает МУП "Управляющая компания Комсервис ЗАТО Озерный".

- В ходе расследования уголовного дела действиям должностных лиц из числа руководителей управляющей компании, оказывающей услуги по уборке ледяного образования и снега с крыши данного дома, будет дана юридическая оценка, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального СКР.

Расследование продолжается.