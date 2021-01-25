В Тверском ТЮЗе стартовала режиссерская лаборатория

Тверской ТЮЗ начал работать в рамках четвертой режиссерской лаборатории «ТЮЗ.Lab». Фото: пресс-служба Тверского ТЮЗа.

С 25 по 31 января в Театре юного зрителя в Твери проходит четвертая по счету режиссерская лаборатория «ТЮЗ.Lab». По ее итогам компетентное жюри отберет те эскизы, которые должны будут стать полноценными репертуарными спектаклями. Куратор лаборатории – театральный критик и театровед Павел Руднев.

В 2021 году на лабораторию подали более 100 заявок, из которых отобрали четыре. Три эскиза покажут на экспериментальной сцене ТЮЗа, один – в центре «Рельсы».

25 января режиссеры познакомились с актерами, с которыми будут работать шесть дней.

Оксана Погребняк будет трудится над «Майской ночью, или Утопленницей» по Гоголю, Александр Баркар – над «Осенней скукой» по Некрасову, Вера Попова возьмется за «Короля Артура и рыцарей круглого стола» Акройда, Павел Макаров – за постановку авторской пьесы про подростков «Где здесь Я?».

В 2013 году путем отбора в тверском ТЮЗе появился один из самых долгоживущих спектаклей – сказка «Волшебный колпак» (3+) режиссера Светланы Медведевой, в 2018 году – востребованная у подростков драма «Вдох-выдох» (16+) режиссера Романа Кагановича и вошедшая в лонг-лист «Золотой маски – 2017/2018» история, основанная на легендах и книгах по воспитанию, «Сны о кошках и мышах» (6+) в режиссуре Вероники Вигг. ТЮЗ продолжает сотрудничать с этими режиссерами.

31 января зрителю покажут эскизы, из которых отберут лучшие, призванные стать постановками. Фото: пресс-служба Тверского ТЮЗа.

Показы эскизов пройдут 31 января. В жюри будут эксперты Национальной премии «Золотая Маска», театральные критики и театроведы: Павел Руднев, Оксана Кушляева, Ника Пархомовская, Алексей Гончаренко.

30 января в рамках лаборатории пройдут лекции на театральные темы.

Театральный критик, продюсер, редактор журнала «Театр», автор Forbes, «Петербургского театрального журнала», портала «Такие дела», эксперт программы «Новости. Театр» на канале «Культура» Ника Пархомовская расскажет о театре среды, так называемом иммерсивном театре. «Как театр выходит из себя, оставаясь самим собой» – это главный вопрос беседы.

Театровед, театральный критик, член жюри фестиваля молодой драматургии «Любимовка 2012», редактор «Петербургского театрального журнала», организатор фестиваля «Пять вечеров» имени Володина и член жюри программы «Первая читка» Оксана Кушляева расскажет про то, что «Что нужно знать перед походом в театр?». Как выбрать спектакль, обязательно ли читать пьесу, на какие театральные премии или СМИ стоит ориентироваться? Как подготовить себя к встрече с прекрасным – если коротко.

Билеты на эскизы еще можно приобрести на сайте и в кассе ТЮЗа, а также в Центре современной культуры «Рельсы», билеты на лекции – только в «Рельсах».