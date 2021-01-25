В Тверской области отмечается 79 лет со дня освобождения Нелидова от немецких захватчиков

Вечная слава советским воинам, освобождавшим Родину от врага. Фото: "КП" Архив

Город (тогда еще поселок) Нелидово был оккупировано войсками нацистской Германии 110 дней. За это время он был практический полностью разрушен. В январе 1942 году главнокомандующий 4-й ударной армией Андрей Еременко приказал 334-я стрелковой дивизии освободить Нелидово. На утро 25 января 1942-го после ночного боя поселок был очищен от солдат вермахта.

Сегодня руководство и жителей муниципалитета с 79-летием освобождения территории от немецких захватчиков поздравил губернатор Игорь Руденя.

- В этот памятный день вновь звучат самые искренние слова признательности в адрес солдат и офицеров Красной Армии, партизан и подпольщиков, всех, кто 79 лет назад освобождал ваш город. Их мужество и преданность Отечеству стали несокрушимой силой. Мы отдаем дань благодарности мирным жителям, поднявшим Нелидово из руин. Своим героическим трудом они на десятилетия вперед заложили направление развития вашего города, – говорится в поздравлении от Игоря Рудени.

Заметим, что полностью Нелидовский край район был освобожден 2 марта 1943 года. В сражениях с немецкой армией погибли более 8500 советских воинов.

На территории нелидовской земли находится около 30 воинских захоронений.