Здание городского училища XIX века отреставрировали в Тверской области

В Бежецке отреставрировали здание музея, где в свое время учился писатель Вячеслав Шишков. Фото: администрация Бежецкого района.

Речь идет о здании училища XIX века в Бежецке. Строение имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

В 1882-1888 годах в этом училище учился в будущем известный писатель Вячеслав Шишков. Это он написал замечательный роман «Угрюм-река», по которому в этом году планируется выпустить остросюжетный сериал на одном из федеральных каналов.

Музей в здании был основан еще в 1918 году прямо в начале революции Николаем Сверчковым, между прочим - племянником поэта Николая Гумилева.

Статус государственного музей получил 5 октября 1973 года - в дни празднования 100-летия со дня рождения Вячеслава Шишкова.

В 2018 году за счет средств областного бюджета была разработана проектная документация для реставрации исторического здания. Работы велись два года. В результате отремонтированы фасады, завершена отделка внутренних помещений, установлены новые оконные и дверные блоки, современная система пожаротушения, обновлены инженерные сети и т.д.