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В Тверской области зверей и птиц посчитают по следам на снегу

По результатам мониторинга будут определены квоты на охоту
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области зверей и птиц посчитают по следам

В Тверской области зверей и птиц посчитают по следам

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Тверской области в период с 1 января по 28 февраля проводится зимний маршрутный учет животных по следам на снегу (ЗМУ).

Данный метод - единственный утвержденный комплексный метод получения сведений о численности и территориях обитания различных видов зверей и птиц. По его результатам определяются квоты добычи лимитированных видов охотничьих ресурсов на территории Тверской области.

На сегодняшний день в регионе заложены порядка 1500 маршрутов протяжностью более 15 тысяч километров для получения наиболее достоверных сведений о количестве охотничьих зверей и птиц. По результатам будет также изучена динамика изменения численности по каждому виду.