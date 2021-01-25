Работник автомойки угнал автомобиль у своего работодателя в Твери

Угонщик не справился с управлением и врезался в столб Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 40-летний владелец автомойки в Твери. Мужчина сообщил, что у него угнали автомобиль "Renault Sandera".

На место происшествия выехали сотрудники полиции.

Подозреваемым оказался 24-летний работник автомойки. Молодой человек рассказал, что в день происшествия владелец иномарки оставил свой автомобиль, чтобы его помыли. Подозреваемый решил прокатиться на машине, но не справился с управлением и врезался в столб.

За неправомерное завладение автомобилем фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.