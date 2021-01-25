В Тверской области на восьмилетнюю девочку упала глыба льда

В Тверской области глыба льда упала на девочку Фото: Алексей ФОКИН

ЧП произошло 25 января на улице Ленинградской в ЗАТО Озерный Бологовского района Тверской области.

Глыба льда сорвалась с крыши дома и упала на восьмилетнюю девочку. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

По данному факту Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия выехали следователи и полиция.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По факту ЧП прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям управляющей компании, а также исполнению лицензионных требований, предъявляемых к надлежащему содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома.