В Тверской области на восьмилетнюю девочку упала глыба льда

В Тверской области глыба льда упала на девочку
Фото: Алексей ФОКИН
ЧП произошло 25 января на улице Ленинградской в ЗАТО Озерный Бологовского района Тверской области.
Глыба льда сорвалась с крыши дома и упала на восьмилетнюю девочку. Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
По данному факту Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. На место происшествия выехали следователи и полиция.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По факту ЧП прокуратура проводит проверку, по результатам которой будет дана уголовно-правовая оценка действиям управляющей компании, а также исполнению лицензионных требований, предъявляемых к надлежащему содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома.