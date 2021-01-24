В Твери покажут кукол из Удомли

Некоторые из экспонатов. Фото: Тверской областной Дом народного творчества.

Тверской областной Дом народного творчества 28 января в 15:00 откроет выставку «Кукольный бенефис» народной студии авторской куклы «Вдохновение» из Удомли, которой руководит Елена Симакина.

Выставка приурочена к 10-летию создания студии и пройдёт в помещении Музейно-выставочного центра имени Лизы Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества (ул. Салтыкова-Щедрина, д. 16).

На выставке представлены персонажи русских и зарубежных сказок, знаменитые киногерои, восточные принцессы, короли и королевы, мифические животные.

Любопытно, что впервые работы студийцев тверичане увидели 10 лет назад на VI областной выставке художественных ремёсел и декоративно-прикладного творчества «Венок талантов», которая тоже проходила в музее Лизы Чайкиной.