Мужчина обворовал женщину в Тверской области и забронировал себе пятилетнюю отлучку из дома

Сумочка с содержимым возвращена хозяйке. Фото: Олег ХАДАЕВ

Жительница Торопца, города в Тверской области в 420 километрах от Москвы и 310 от Твери, отдыхала вечером в кафе.

В какой-то момент она отвлеклась, потом потянулась к своей сумочке и не обнаружила ее. Женщина особо не горевала бы, если бы в сумке не находились документы, банковские карты и мобильный телефон. Торопчанка немедленно вызвала полицию.

Прибывшая опергруппа посмотрела записи камер наблюдения, опросила свидетелей и быстро составила словесный портрет вора. Через мгновение к его поискам подключились все полицейские Торопца.

А ещё через какое-то время был задержан и подозреваемый — 44-летний житель Торопецкого района.

Об быстро «раскололся» и выдал все похищенное.

Женщина довольна, а мужчина нет — ему светит пять лет лишения свободы вдалеке от Торопца.