Мужчина обворовал женщину в Тверской области и забронировал себе пятилетнюю отлучку из дома

Сумочка с содержимым возвращена хозяйке.
Фото: Олег ХАДАЕВ
Жительница Торопца, города в Тверской области в 420 километрах от Москвы и 310 от Твери, отдыхала вечером в кафе.
В какой-то момент она отвлеклась, потом потянулась к своей сумочке и не обнаружила ее. Женщина особо не горевала бы, если бы в сумке не находились документы, банковские карты и мобильный телефон. Торопчанка немедленно вызвала полицию.
Прибывшая опергруппа посмотрела записи камер наблюдения, опросила свидетелей и быстро составила словесный портрет вора. Через мгновение к его поискам подключились все полицейские Торопца.
А ещё через какое-то время был задержан и подозреваемый — 44-летний житель Торопецкого района.
Об быстро «раскололся» и выдал все похищенное.
Женщина довольна, а мужчина нет — ему светит пять лет лишения свободы вдалеке от Торопца.