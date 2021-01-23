В Твери сфотографировали сову из областной Красной книги

Длиннохвостую неясыть из Красной книги Тверской области сфотографировали в Твери. Фото: ФБ/Vadim Cherkasov.

Длиннохвостую неясыть, ночную птицу, тверичанину Вадиму Черкасову удалось снять в Твери днём 22 января. Фотографией он поделился на своей странице в соцсетях. Обитательница лесов занесена в Красную книгу Тверского региона.

В последние годы, согласно данным о редких видах, популяция неясыти длиннохвостой (Strix uralensis Pallas) в нашей области постепенно возрастает.

Эта сова была очень редкой гнездящейся птицей в наших краях в начале ХХ века. Сейчас ее численность заметно увеличилась и достигает нескольких сотен пар. Обитает она преимущественно в западных районах.

Главный отличительный признак неясыти – длинный клиновидный хвост, обычно более темный, чем все оперение, и покрытый полосатым рисунком. Когда сова сидит на дереве, хвост далеко выступает из-под сложенных крыльев.