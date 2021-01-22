Письменный стол и любимая чашка Салтыкова-Щедрина выставлены в краеведческом музее Твери

Салтыков-Щедрин, наш земляк и вице-губернатор. Фото: Евгения ГУСЕВА

После семилетней реставрации в Твери открывается краеведческий музей. И сразу приглашает гостей на очень любопытную экспозицию в честь 195-летия со дня рождения нашего земляка и вице-губернатора, гениального писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

В экспозиции будут уникальные вещи, например, письменный стол, за которым работал Салтыков-Щедрин, французские каминные часы, принадлежавшие семье Салтыковых, и чайная пара, подаренная писателю сыном.

Формирование коллекции, посвященной Салтыкову-Щедрину, шло на протяжении четырех десятков лет. Первые раритеты попали в фонды музея еще в 1970-е годы.

Большой вклад в формирование коллекции внесла правнучатая племянница Салтыкова-Щедрина Тамара Лебедева. Благодаря ей в экспозиции появился альбом с фотоснимками и много вещей, окружавших писателя в быту.

Выставка откроется 27 февраля, в среду (в 15:00), и будет работать до 1 марта - ежедневно с 10 до 18 часов. Адрес музея: Тверь, ул. Советская, д 5. Запись на экскурсию ведется по телефонам: 8 (4822) 34- 83-39 и 8 (904) 004-96-46.