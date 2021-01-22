Житель Тверской области хотел купить права и стал жертвой мошенников

Житель Тверской области стал жертвой мошенников Фото: Валерий РОМАНОВ

В полицию обратился 19-летний житель Осташкова. Молодой человек сообщил, что хотел купить водительские права, не проходя обучение в автошколе, и позвонил по телефону из рекламы в Интернете.

Незнакомец перечислил перечень документов, фотографии которых молодой человек должен ему предоставить. Потерпевший явился к зданию местного МРЭО ГИБДД. Мужчина предоставил потерпевшему фотографии якобы готовых документов для оформления водительского удостоверения и потребовал аванс 37 000 рублей.

Молодой человек перевел деньги, но документы не получил, а позже обратился в полицию. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.