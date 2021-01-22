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Общество

Жители деревни в Тверской области пожаловались на затопленный колодец

Проверку провела прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жителей леревни не обеспечили холодной водой

Жителей леревни не обеспечили холодной водой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратурой Андреапольского муниципального округа провела проверку деятельности МУП "Водокомплекс" и установила, что организация, осуществляющая холодное водоснабжение жителей деревни Рогово, не выполнила свои обязательства.

Водоразборная колонка, вблизи дома № 13 не функционирует, колодец у дома № 14 по улице Центральной затоплен водой.

Прокурором района директору ресурсоснабжающей организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.