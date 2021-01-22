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Под Тверью председатель СНТ присвоил взносы дачников

Его осудили на три года с испытательным сроком
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Председатель СНТ присвоил взносы дачников

Председатель СНТ присвоил взносы дачников

Фото: Иван МАКЕЕВ

Перед судом предстал бывший председатель СНТ "Колос", расположенного в Калининском районе Тверской области.

Фигурант уголовного дела признан виновным по ч. 3 статьи 160 УК РФ в присвоении в 2015 году взносов, которые ему платили дачники СНТ.

Подсудимый приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на три года с испытательным сроком на два года.

Исковые требования СНТ "Колос" удовлетворены в полном объеме, с осужденного взыскано в счет возмещения ущерба 554 900 рублей.

Криминал