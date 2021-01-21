В Твери начнут строить Западный мост, а между Ржевом и Торопцом - мощный газопровод

Губернатор рассказал о ключевых проектах этого года в регионе. Фото: ПТО

"Регион будет двигаться вперед". Так губернатор Игорь Руденя 21 января в прямом телеэфире охарактеризовал то, что ждет Тверскую область в наступившем году.

Среди главных планов - начало строительство Западного моста в Твери, мост в Вышнем Волочке, ремонт дорог, обустройства съезда с трассы М-11 для муниципальных образований, создание новых детсадов и школ.

Также губернатор напомнил и о грядущем старте реализации программы газификации Тверской области до 2025 года.

В ее рамках предусмотрено проведение сетевого газа в 10 ранее негазифицированных муниципалитетов юго-запада и северо-востока региона.

- При поддержке Президента России мы все обязательства реализуем в полном объёме. У нас программа газификации разделена на пять лет, подписаны все графики синхронизации вплоть до населённых пунктов. С середины 2021 года начинается строительство ключевого газопровода – Ржев – Нелидово - Западная Двина – Торопец. Сейчас составляются планы-графики внутри муниципальных образований для того, чтобы возможность подключиться к газу была и у жителей, и у предприятий, - отметил Игорь Руденя.