Две женщины под видом медсестер обокрали пенсионерку в Тверской области

Похитительницы забрали все, что бабушка копила на "черный день" Фото: Валерий РОМАНОВ

В дежурную часть ОМВД России по Бологовскому району обратилась 83-летняя пенсионерка. Женщиа рассказала, что днем к ней пришли две женщины и представились медицинскими работниками местной поликлиники. После их ухода пенсионерка обнаружила пропажу 100 тысяч рублей.

Полицейские начали розыск злоумышленниц. Эксперты на месте происшествия изъяли следы, микрочастицы, а также смывы с чашки, которой пользовалась одна из незнакомок.

Оперативники вышли на след предполагаемых преступниц и установили, что женщины приехали из Рыбинска в Бологое с целью заработка. Заметив на балконе пенсионерку, они решили ее обокрасть. Пока одна женщина отвлекала бабулю, ее 40-летняя ранее судимая напарница осмотрела комнату и забрала деньги.

Фигурантку задержали в Ярославской области.

По статье "Кража"возбуждено уголовное дело. Подозреваемую проверяют на причастность к аналогичным престпулениям.