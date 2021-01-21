В Твери УК и ТСЖ штрафуют за несвоевременную уборку снега с крыш

В преддверии потепления крыши тверских домов очищают от наледи и сосулек Фото: администрация Твери

В преддверии потепления крыши тверских домов очищают от наледи, снега и сосулек. Работа ведется во всех районах города и контролируется администрацией Твери. Рейды проходят ежедневно.

- С начала года мы проверили более 250 домов района, и в 93 случаях были выявлены нарушения, - рассказал заместитель главы администрации Заволжского района Сергей Романов. - Управляющим организациям были выданы уведомления, по 85 домам все недочёты были оперативно исправлены. Пять управляющих компаний и ТСЖ будут привлечены к административной ответственности, им грозит штраф от 35 тысяч рублей.

Об обнаружении неустранённых сосулек на крышах домов можно сообщать в отделы благоустройства администраций районов Твери по телефонам: 52-15-61 (Заволжский район), 32 15-72 (Московский район), 42-91-72 (Пролетарский район), 34-62-30 (Центральный район).