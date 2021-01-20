В Тверской области у дверчивой женщины украли телефон

Мужчина взял телефон позвонить и ушел Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В полицию обратилась 32-летняя жительница Вышнего Волочка. Женщина рассказала, что на улице распивала спиртные напитки в компании двух малознакомых мужчин. Один из них попросил мобильный телефон для звонка.

Потерпевшая отдала ему аппарат, после чего мужчина ушел. Позже женщина обратилась в полицию. В ходе розыскаличность подозреваемогобыла установлена. Им оказался ранее судимый 38-летний житель Твери.

Злоумышленник сознался в содеянном и пояснил, что похитил мобильный телефон для личного пользования.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.