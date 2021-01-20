В Тверской области определены границы 45 водных объектов Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области определены береговые линии, границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос 45 водных объектов. Общая протяженность определенных границ составила более 2781 км.

На территориях устанавливается специальный режим с целью охраны водоёмов от загрязнения.

В перечень объектов вошли: реки Тьмака, Сишка, Большая Коша, Волга, Цна, Руна, Мелеча, Могоча, Остречина, Бережа, Кременица, Корожечна, Нерль, Итомля, Малая Коша, Песочня. Также береговая линия установлена у ручья у деревни Дмитровское, Селижаровка, Логовежь, Рачайна, Мал, Тресна, Березайка, озера Хвошня, Истошня, Пудоро, Белое, Глубокое, Залецкое, Долгое, Бол. Пестино, Мал. Пестино, Долосец, Кривское, Корегощ, Серменок, Святое, Долгое, Черное, Баркун, Светлое, Бол. Ржанец, Мал. Ржанец, Ласцо, Бол. Жетонег.

Наличие в Госреестре данных сведений обеспечит гражданам беспрепятственный доступ к водоемам и берегам рек.