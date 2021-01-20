Меломанов Твери приглашают обсудить творчество "человека-мелодии" Арно Бабаджаняна

Послушать музыку Арно Бабаджаняна и обсудить его творчество приглашает клуб "Меломан". Фото: Елена КОВАЛЕНКО

На очередную встречу тверских любителей музыки приглашает клуб "Меломан". Собрание, которое состоится 24 января, будет посвящено выдающемуся композитору Арно Бабаджаняну.

Пианист и композитор, педагог, народный артист СССР и лауреат Сталинской премии Арно Бабаджанян был одной из самых интересных и разносторонних персон в мухыкальном искусстве ХХ века. Его называли "человек-мелодия" и "советский Мишель Легран". Он писал прекрасную музыку на стихи и симфонические произведения, ставшие классикой. Прославился как талантливый пианист, выступавший с собственными произведениями и интерпретациями Прокофьева, Шумана, Рахманинова.

Послушать музыку Арно Бабаджаняна, обсудить его творчество и жизненный путь можно будет в библиотеке имени Горького (зал нотно-музыкальной литературы) 24 января, в 15:00. Не забудьте маски!