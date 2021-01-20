Выставка в честь Татьян и студентов работает в Твери

Выставка будет работать в Михайловском зале библиотеки до 31 января. Фото: Евгения ГУСЕВА

25 января в России празднуют День студента, он же - Татьянин день. В честь праздника в тверской городской библиотеке имени Герцена открылась выставка "И вновь январь, и снова день Татьяны".

Выставка книжно-иллюстративная. Экспозиция очень разнообразна. В нее вошли книги о жизненном пути священномученицы Татианы, истории об МГУ, профессуре и студентах начала ХIХ века, среди которых были многие декабристы, Грибоедов, Чаадаев.

Представлены рассказы о студенческой жизни в нашей стране в разные исторические периоды. Один из экспонатов - книга "Повесть о студентах" нашего земляка Якова Арсенова о студенческих стройотрядах конца семидесятых.

Не обошлось без стихов Татьяны Снежиной, а также произведений других авторов, носящих имя Татьяна. Есть и книги, посвященные знаменитым Татьянам-актрисам: Дорониной и Самойловой.

Выставка будет работать в Михайловском зале библиотеки (Тверской пр-т, 5.) до 31 января. Не забывайте маски!